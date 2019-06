Politie op zoek naar vandalen die banden plat steken in Appelterre Koen Baten

In de Windmolenstraat in Appelterre en de Wilderstraat in Appelterre-Eichem werden enkele bewoners het slachtoffer van vandalisme aan hun voertuigen. De auto’s tonden geparkeerd langs de openbare weg. Bij het vandalisme werden een of meerdere banden plat gestoken waardoor de voertuigen niet langer meer konden rijden.

Vermoedelijk gebeurde het vandalisme met een scherp mes of een voorwerp. Op dit moment is er nog steeds geen spoor naar de daders. Het wordt niet uitgesloten dat er de komende dagen meer feiten worden gepleegd op het grondgebied van Ninove.

De politie roept hierbij op om bij verdachte gedragingen of bij het opmerken van een persoon actie te ondernemen en onmiddellijk naar de politie te bellen op het nummer 101. Wie inlichtingen heeft over de zaak of een meerwaarde kan bieden om het vandalisme op te lossen kan terecht op het algemene nummer van de politie van Ninove. Dit is op het nummer 054 31 32 32.