Politie op zoek naar Dominique De Troch (55) uit Ninove Koen Baten

14 juli 2020

15u50 15 Ninove De lokale politie van Ninove en de federale politie zijn sinds maandag op zoek naar een 55-jarige man uit Ninove. Hij verliet maandagavond zijn woonplaats in Ninove en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Gisteren werd er nog een grote zoektocht gehouden door de politie van Ninove en de helikopter.

Het was rond 18.45 uur dat de 55-jarige Dominique De Troch uit Ninove zijn woning op Aalstersesteenweg verliet. Sinds die maandag is er geen spoor meer van hem te bespeuren. Dominique is ongeveer 1.90 meter groot en slank gebouwd, hij heeft wit haar en blauwe ogen.

Het is niet duidelijk welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning. Gisteren werd er nog met man en macht naar hem gezocht langsheen de Dender, maar hij kon niet aangetroffen worden. Ook een helikopter werd bij deze actie ingezet.

Wie meer weet over de verdwijning of de man gezien heeft kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800 30 300