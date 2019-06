Politie onderzoekt verhaal van vrouw die melding maakte van belaging Koen Baten

25 juni 2019

Een vrouw is bij de politie melding gaan maken van een man die haar op de Brusselsesteenweg in Ninove achterna zet met een stok en belaagd werd. De feiten speelden zich gisterenavond af in de richting van Brussel. De vrouw werd achtervolgd door een man in de auto met een stok. Plots parkeerde hij zich op kant en liep hij achter de vrouw aan.

De vrouw kon ontkomen en raakte niet gewond, maar deed wel melding bij de politie van Ninove. Zij onderzoeken de zaak maar hebben op dit moment nog geen spoor. “Wij zullen de camera’s bekijken die beschikbaar zijn, maar op dit moment hebben we nog geen enkel spoor en weten we niet goed wat er zich afspeelde", zegt korpschef Philippe De Cock.