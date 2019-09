Politie onderschept zes bestuurders die gordel niet dragen Koen Baten

01 september 2019

18u58 0 Ninove De politie van Ninove heeft in het kader van een controle op de gordeldracht en het gsm-gebruik achter het stuur gecontroleerd op verschillende plaatsen in Ninove. Dertig bestuurders werden onderworpen aan een controle, maar liefst 24 waren in overtreding.

De politie betrapte zes bestuurders die reden zonder het dragen van hun veiligheidsgordel. Daarnaast werden ook acht bestuurders betrapt met de gsm in de hand achter het stuur. Ook een bestuurder was niet in orde met een kinderzitje.

Ook vrachtverkeer werd tijdens de controle aan de kant van de weg gezet. Twee chauffeurs waren niet in orde met de tachograaf. Een vrachtwagen had een overlading, en twee anderen waren niet in orde met de ladingzekering. Hiervoor werden boetes opgehaald voor meer dan 1.000 euro. Tot slot werden ook nog drie bestuurders betrapt met een verlopen keuring en een bestuurder met een niet verzekering.