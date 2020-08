Politie moet twee keer in een week ingrijpen bij café Den Blompot: “Uitbaters weigerden zelf deur te openen bij privéfeestje” Koen Baten

27 augustus 2020

19u21 2 Ninove De politie van Ninove heeft op een week tijd tot twee keer toe moeten ingrijpen in café Den Blompot in de Koepoortstraat in Ninove. Ze respecteerden de coronaregels niet en ook de social distancing werd er met de voeten getreden. Alle vaststellingen werden opgestuurd naar het parket van Oost-Vlaanderen.

De eerste vaststellingen gebeurden al op vrijdag 21 augustus. Een politiepatrouille merkte op dat er zich op het terras van het café een grote groep personen bevond. Sommigen stonden recht, waarvan niet iedereen aan een tafel. Anderen zaten gewoon neer, maar iedereen bevond zich wel heel erg dicht bij elkaar zonder mondmasker, waardoor de afstandsregels niet meer konden gerespecteerd worden.

Dit is een wettelijke verplichting voor de horeca-uitbaters tot zolang de crisis duurt. Ze staan ook zelf in voor de verantwoordelijkheid van de bezoekers. Er waren al enkele overlegmomenten geweest tussen de uitbater van het café en de stad en hulpdiensten.

De politie besloot die avond het café rond middernacht te sluiten. Maandagavond was het evenwel opnieuw prijs. De politie kreeg na 4 uur ‘s nachts een oproep over een privé-feestje dat aan de gang was achter gesloten deuren in café Den Blompot. De muziek was duidelijk hoorbaar bij aankomst en verschillende personen werden in het café opgemerkt.

De uitbaters weigerden toen zelf de deur te openen waardoor de brandweer zelf ter plaatse moest komen om de deur te openen. Toen de brandweer aankwam beslisten de uitbaters dan toch om de deuren te openen en werd het feestje opnieuw stilgelegd.

Er werd voor de tweede keer een proces-verbaal opgelegd en alles werd doorgestuurd naar het parket. Ook de burgemeester van Ninove is op de hoogte.