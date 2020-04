Politie merkt stijging op van oplichting via het internet en waarschuwt voor de gevaren Koen Baten

17 april 2020

17u50 3 Ninove De lokale politie van Ninove merkt de laatste tijd een aanzienlijke stijging in oplichting via het internet. De oplichters gaan te werk via e-mail, sms, telefoon en vele andere methoden. Ze doen zich voor als iemand van de bank of familie en maken zo geld afhandig.

In de maand april heeft de politie op dit moment al evenveel processen-verbaal opgesteld voor dit fenomeen als in de hele maand maart. De oplichters vissen naar gevoelige gegevens en wachtwoorden om deze later te misbruiken. Nadien kan hij er toegang mee krijgen om geld te stelen en of zijn identiteit te stelen.

De politie geeft enkele tips om je hier tegen te beschermen. “Banken of bedrijven zullen nooit gevoelige informatie opvragen via telefoon of mail", klinkt het. “Voor alle info rond corona moet je bijzonder kritisch zijn. Valse mails en sms-berichten doen de ronde en ze geven zich uit voor officiële instanties of banken.

Als je een vermoeden hebt van phishing of oplichting moet je dit melden via verdacht@saveonweg.be. Je kan ook contact opnemen met je bank bij twijfel en als je gegevens hebt doorgegeven, bel je beter meteen Card Stop. Als u het slachtoffer bent van phishing dan doe je beter aangifte bij de politie.