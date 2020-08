Politie laat vier kadavers van schapen vernietigen na illegale slachting Koen Baten

03 augustus 2020

17u38 48 Ninove De politie heeft zondagmiddag enkele personen betrapt bij een illegale slachting voor het offerfeest. De aanwezigen hadden vier schapen geslacht bij hun thuis op de Halsesteenweg in Meerbeke. “Alle vier de schapen werden door Rendac vernietigd”, zegt korpschef Philippe De Cock.

De feiten speelden zich af in de voormalige pastorie in Meerbeke. Het huis is nu in privébezit en het was een buurtbewoner die het tafereel opmerkte. “De slachting ging buiten door en is uiteraard niet toegelaten. Wij hebben ingegrepen en het feestje stopgezet”, zegt korpschef Philippe De Cock.

In totaal werden er vier illegaal geslachte schapen aangetroffen, deze gingen later vermoedelijk nog verdeeld worden. “In de woning waren er niet te veel personen aanwezig, dus coronaboetes moesten niet uitgedeeld worden”, klinkt het.