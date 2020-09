Politie houdt snelheidscontrole met onderschepping en trekt meteen rijbewijs in voor vijftien dagen Koen Baten

28 september 2020

15u39 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft bij een snelheidscontrole afgelopen weekend meer dan 1.000 voertuigen gecontroleerd op het grondgebied van Ninove. Van alle gecontroleerde voertuigen reden er 264 te snel. Een bestuurder die geïntercepteerd werd, moest meteen voor vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren omwille van een zware snelheidsovertreding. Ook drie anderen zullen zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De controle vond plaats op vier verschillende locaties verspreid over het hele grondgebied. Van alle voertuigen die geflitst werden, zette de politie er ook twintig aan de kant voor een grondige controle. Twee bestuurders waren hierbij ook onder invloed van alcohol en moesten hun voertuig respectievelijk drie uur en zes uur aan de kant laten staan.

Op de Halsesteenweg in Neigem werden het meeste aantal overtredingen vastgesteld. De hoogste snelheid in de bebouwde kom lag daar op 93 kilometer per uur. Daarnaast werd er ook nog een bestuurder betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een andere bestuurder maakte ook gebruik van zijn gsm achter het stuur.