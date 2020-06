Politie houdt gerichte controle op vissers en stelt pak overtredingen vast Koen Baten

15 juni 2020

14u38 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft samen met de bijzonder veldwachter een controle gehouden in het kader van visserij langsheen de Dender in Ninove. “Het was de bijzondere veldwachter die eerder al overtredingen opmerkte en daarom besloot de politie op te treden tegen overtreders", zegt burgemeester Tania De Jonge.

Tijdens het weekend werden er maar liefst 66 vissers gecontroleerd. Hierbij werden 22 inbreuken vastgesteld, wat een aanzienlijk aantal is. Er waren 12 vissers die geen vergunning hadden of geen geldige vergunning konden voorleggen. Twee vissers hadden een soort gevangen waarvoor ze geen vergunning hadden.

Er waren ook twee vissers die te veel vislijnen liggen hadden. Daarnaast gebruikten twee vissers een verboden leefnet en hadden vissen in de netten liggen die meteen dienden teruggezet te worden na vangst. Er werd ook een verborgen vangnet aangetroffen door stropers, dat werd verwijderd door de politie.

De politie legde ook een BBQ stil en er werd een kampvuur gedoofd. Ze troffen ook verschillende keren afval aan dat werd achtergelaten door de vissers. Voor alle inbreuken werd er een proces-verbaal opgesteld.

Het is de eerste keer dat de politie samen met de dienst integrale veiligheid van de stad Ninove zo een actie organiseerde. De vissers en de burgers gaven positieve reacties op de controles en hopen dat deze in de toekomst een vervolg krijgen. “Het is een mooie samenwerking geweest en dit is zeker voor herhaling vatbaar", aldus De Jonge.