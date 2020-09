Politie betrapt Poolse dieven op heterdaad in supermarkt na tip van bewakingsagent Koen Baten

03 september 2020

16u48 5 Ninove De politie van Ninove heeft vier Poolse dieven op heterdaad betrapt in een Carrefour-vestiging in Ninove. De feiten dateren van 1 september. De daders verwijderden verschillende beveiligingslabels en konden elektronische apparaten, sigaretten en voeding stelen.

Een alerte bewakingsagent merkte enkele personen op die zich verdacht gedroegen in de winkel. Ze keken zoekend rond en konden toen al enkele beveiligingslabels verwijderen. De politie werd verwittigd en kwam meteen ter plaatse naar de supermarkt. Bij het oprijden van de parking werden zij aangesproken door een bezoeker van het winkelterrein die een zwarte wagen met Poolse nummerplaat had aangeduid als verdacht.

In de wagen zaten twee personen van Poolse origine, die de winkel nauwlettend in de gaten hielden. Beide personen in de wagen werden gecontroleerd en van hun vrijheid beroofd. Intussen was er ook versterking gekomen van de politie en kwam ook de winkeldetective naar buiten. Die waarschuwde dat de andere twee kompanen enkel een blikje Red Bull hadden betaald.

Bij buitenkomst werden ze gefouilleerd en werden er sigaretten, elektronische accessoires en voeding gestolen. Alles werd in beslag genomen door de politie. Alle vier de verdachten werden meegenomen voor verhoor. Ze mochten hierna beschikken, maar worden wel vervolgd door het parket en moeten ter beschikking blijven.