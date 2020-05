Politie betrapt dieven van bromfiets op heterdaad, een man nog op de vlucht Koen Baten

10u12 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft op 28 mei twee dieven op heterdaad betrapt in het centrum van Ninove. Toen een patrouille hen opmerkte sloegen ze op de vlucht. Een van de twee daders kon opgepakt worden, de andere is nog op de vlucht.

Het was rond middernacht dat de patrouille twee vluchtende mannen opmerkte in het centrum van Ninove. beide personen werden kort achtervolgt door de politie. Een iemand verplaatste zich met de fiets in een voetweg. Ze konden hem daar in de onmiddellijke omgeving intercepteren en arresteren.

Beide mannen hadden enkele minuten daarvoor een bromfiets gestolen in de Gentsestraat. Deze werd tijdens de vlucht achtergelaten. Het werkmateriaal, het geld en de fiets van de verdachte zijn in beslag genomen. De bromfiets kon terugbezorgd worden aan de eigenaar. De tweede verdachte is nog niet gevat, maar wordt actief opgespoord.