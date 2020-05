Platform brengt hulpvragers en hulpbieders tijdens coronacrisis met elkaar in contact Claudia Van den Houte

05 mei 2020

20u13 0 Ninove Ninovieters die hulp nodig hebben en Ninovieters die hulp willen bieden tijdens de coronacrisis kunnen voortaan met elkaar in contact komen via een platform.

Het platform #Vlaanderenhelpt, waarbij Ninove zich nu aansloot, werd ontwikkeld door vzw Zuk Zuk in samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het helpt lokale besturen om alle vragen en initiatieven van individuele burgers die ‘iets willen doen’ te stroomlijnen en biedt de mogelijkheid om hulpvragers en hulpbieders met elkaar te matchen. Hulpbieders en hulpvragen kunnen zich registreren op www.zukzuk.org/vlaanderen-helpt. Het platform blijft nog de hele coronacrisis beschikbaar. Je kan je aanmelden met een hulpvraag of hulpaanbod voor boodschappendienst, maaltijden maken, een goed gesprek of het uitlaten van een huisdier.

De vacaturebank van het Vrijwilligersloket blijft beschikbaar voor alle openstaande vacatures van vrijwilligersverenigingen in groot-Ninove. Sommige vrijwilligerswerkingen zijn wel noodgedwongen (tijdelijk) stopgezet door de coronamaatregelen en het risico op besmetting van vrijwilligers. In de Facebookgroep ‘Verspreid Solidariteit Ninove’, die de stad eerder al oprichtte, kunnen er nog steeds solidariteitsacties en informatie omtrent initiatieven in Ninove.

“Het is mooi om te zien hoe mensen elkaar helpen en spontane initiatieven worden opgezet om de kwetsbare groepen in de samenleving te helpen”, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Dit is een sterk signaal dat buurt- en vrijwilligerswerk in de toekomst een nog grotere rol zal spelen in onze samenleving. De Ninovieter heeft zijn engagement aangetoond en is er klaar voor om deze trend verder te zetten, ook na de coronacrisis”.