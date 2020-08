Plan in de maak tegen wateroverlast en schade in Dendervallei: “Iedereen kan zijn steentje bijdragen” Claudia Van den Houte

28 augustus 2020

17u59 1 Ninove De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove bundelen hun krachten en werken samen met verschillende actoren in de Denderstreek een plan uit om wateroverlast en schade door overstromingen in de toekomst te voorkomen.

De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen door het typische reliëf en de toegenomen bebouwing. Er worden in de toekomst nog intensere neerslagbuien én langere periodes van droogte verwacht. Ook een droge bodem zorgt voor sneller afstromend water, waardoor de Dender op korte tijd nog meer water moet slikken en op bepaalde plekken overstroomt. Dat zorgt voor wateroverlast en schade, ook in Ninove. Met ‘het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei’ wordt naar oplossingen gezocht voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei, zoals mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie.

De verschillende maatregelen die genomen zullen worden, zijn erop gericht om de overstromingen te beheersen (beschermen of protectie), schade door overstromingen te voorkomen of verminderen (preventie), en voorbereid te zijn als er zich toch een overstroming voordoet (paraatheid). De aanpak vraagt een goede samenwerking tussen waterbeheerders, ruimtelijke planners, middenveldorganisaties, crisis- en hulpdiensten én burgers.

Die laatsten zullen in november in gesprek kunnen gaan met beleidsmakers, hun ideeën kunnen delen en zo hun steentje kunnen bijdragen aan het Strategisch Plan. Meer informatie volgt in het najaar, o.a. via www.ruimtevoorwater.be. Op die website staan ook tips om zelf overstromingen mee te helpen voorkomen, door bijvoorbeeld regenwater op te vangen en te hergebruiken, je oprit en terras ontharden en een regenwatervijver aanleggen. De hele maand september is er ook een infotentoonstelling aan het stadspark, ter hoogte van ’t Oeverstekske, de voetgangersbrug over de Dender.