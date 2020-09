Philip heeft ‘snelste duif van het land’, maar die werd al meteen verkocht: “Chinezen hebben mijn deur platgelopen” Claudia Van den Houte

16 september 2020

18u18 24 Ninove Philip De Maeseneer uit Denderwindeke (30) heeft de snelste duif van het land. Niet voor lang meer weliswaar, want hij verkocht zijn Finnman zopas aan een Chinese duivenliefhebber. Sinds Finnman afgelopen weekend ‘Nationale Asduif’ werd bij de jonge duiven, werd Philip overspoeld met aanbiedingen vanuit China.

Finnman, één van de ongeveer 150 duiven van Philip, werd afgelopen zaterdag ‘Nationale Asduif’ bij de jonge duiven. “Van vier nationale vluchten worden de drie beste tijden genomen”, vertelt Philip. “Finnman had daarvan het beste resultaat.” Het leverde Philip heel wat interesse op vanuit China voor Finnman. “De titel wordt als heel prestigieus beschouwd in China. België is de bakermat van de duivensport en heeft een enorme uitstraling. Dat komt omdat we hier een moeilijke competitie hebben en er veel profs zijn in de duivensport.”

Philip kreeg de voorbije dagen verschillende Chinezen over de vloer. “Er zijn een vijftal makelaars langs geweest die elk zo’n drie à vier Chinese duivenliefhebbers vertegenwoordigen. De laatste drie dagen hebben ze mijn deur platgelopen. Gisteren (dinsdag, red.) heb ik een mooie overeenkomst kunnen sluiten.” Hij verkocht Finnman voor een zeer mooi bedrag - al is het nog geen vijfde van wat er vorig jaar werd betaald voor Armando, de duurste Belgische duif ooit. Het exacte bedrag maakt hij liever niet bekend. “Het is mijn eerste duif dat ik verkoop. Ik ben immers nog geen bekende topduivenmelker.”

Met pensioen

Finnman werd in januari geboren. Hij werd genoemd naar zijn grootvader ‘Finn’ die ook al heel snel was. Ondanks zijn jonge leeftijd, mag hij in China al met pensioen. “Hij zal nooit nog wedstrijden moeten vliegen. In China zal hij vooral worden gebruikt om te kweken. Ik heb Finnmann ook zelf opgekweekt. Tijdens de voorbereidende vluchten was hij trouwens ook altijd goed op post. Hij zat vijf opeenvolgende weken in de kopgroep. Het zat er dus wel een beetje aan te komen.”

Philip is al elf jaar actief in de duivensport. Hij kreeg de passie voor duiven met de paplepel mee. “Mijn vader is tot 2005 altijd duivenmelker geweest. Ook zijn nonkels en neven én de stiefvader van mijn moeder waren duivenmelkers. Ik ben er als kind al ingerold. Ik ben op mijn negentiende, na de middelbare school, echt gestart met de duivensport.”

Oude sport

Philip is nog een jonge duivenmelker. De gemiddelde leeftijd van de duivenliefhebbers ligt een stuk boven de zestig. “Ik heb nochtans enkele vrienden van mijn leeftijd die ook duivenmelker zijn. In Pollare is er zelfs een duivenmelker van achttien jaar oud. De meeste jonge duivenmelkers zijn er ook wel mee gestart omdat de duivensport in de familie zit. Ik denk niet dat de duivensport zal verdwijnen, zeker de volgende twintig jaar nog niet. Ik merk wel dat het er steeds professioneler aan toe gaat: terwijl vroeger wat maïs, gerst enzovoort al voldoende was voor veel duivenmelkers, krijgen de duiven nu speciaal voeder en vitaminen in hun water. Voor mij blijft het een hobby, die ik naast mijn job in een restaurant in Vollezele uitoefen.”