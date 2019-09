Petitie voor nieuw dierenasiel in Ninove nadat provincie vergunning vernietigt Claudia Van den Houte

12 september 2019

12u50 30 Ninove Er is een petitie gestart voor de bouw van een nieuw dierenasiel in Ninove. Die werd opgestart nadat de provincie Oost-Vlaanderen de vergunning voor een nieuwbouw vernietigde.

Gisteren schreven we dat de uitbaters van het Dierenasiel Ninove een vergunning hadden gekregen van de stad Ninove voor de bouw van een nieuw dierenasiel op dezelfde locatie in Denderwindeke, maar dat de provincie Oost-Vlaanderen die vergunning heeft vernietigd nadat twee buurtbewoners in beroep gingen. De provincie stelt dat de bouw van het dierenasiel niet het algemeen belang dient en dat het asiel zonevreemd ligt. Ze volgt daarmee het beroep dat twee buurtbewoners van het asiel hadden ingediend. Het asiel dateert al van 1980 en de infrastructuur is erg verouderd en te klein geworden.

Nu hebben sympathisanten een petitie gestart voor de bouw van een nieuw dierenasiel. De petitie is gericht aan waarnemend gouverneur Didier Detollenaere en zijn kabinetchef Steven De Smet. Donderdagmiddag, nog geen dag na de start, hadden al meer dan 3.500 mensen de petitie getekend.

De petitie is te vinden via deze link