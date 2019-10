Personeel woonzorgcentrum Castelmolen verwend voor ‘Dag van de Verzorgende’ Claudia Van den Houte

16 oktober 2019

12u01 0 Ninove Woonzorgcentrum Domein Castelmolen in Meerbeke heeft zijn personeelsleden woensdag in de bloemetjes gezet op de ‘Dag van de Verzorgende’.

De 117 medewerkers van het woonzorgcentrum werden getrakteerd op taartjes en een kop koffie, chocomelk of een glas fruitsap in de cafetaria van het rusthuis. “We zien de ‘Dag van de Verzorgende’ als een dag voor alle personeelsleden. Ons volledige team wordt verwend. Onze personeelsleden kunnen de hele dag genieten van een hapje en een drankje”, klinkt het bij de directie. Het is in het woonzorgcentrum al een jaarlijkse traditie dat het personeel op de ‘Dag van de Verzorgende’ wordt verwend met gebakjes.