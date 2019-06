Pauselijke nuntius komt voor het eerst in 70 jaar naar Ninove Claudia Van den Houte

26 juni 2019

22u32 0 Ninove Het pastoraal werkjaar in de Sint-Corneliusparochie van groot-Ninove wordt vrijdag 28 juni afgesloten met hoog bezoek.

De pauselijke nuntius komt voor deze gelegenheid naar Ninove. Mgr. Kasujja is de ambassadeur van de H. Stoel (Vaticaanstad) in België en Luxemburg. Hij brengt bij de pauselijke diplomatie verslag uit over het reilen en zeilen van de kerk en de samenleving. “Hij wil alvast ook Ninove leren kennen en bezoeken. Het is exact 70 jaar geleden dat een nuntius Ninove bezocht”, aldus pastoor Alexander Vandaele.

Iedereen is vrijdag om 19 uur welkom in de Abdijkerk van Ninove. Daarna is er nog een receptie op de speelplaats van het Heilige Harten Secundair.