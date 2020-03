Patissier-chocolatier Jan Andries ziet verkoop net stijgen tijdens coronacrisis: “Dubbel zoveel brood verkocht voorbije week” Claudia Van den Houte

19 maart 2020

17u29 0 Ninove Opvallend: hoewel het voor de meeste chocolatiers moeilijke tijden zijn, heeft patissier/chocolatier Jan Andries in Meerbeke nog maar weinig negatieve impact ondervonden van de coronacrisis.

“Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we ook een patisserie zijn”, vertelt Karolien Andries. “We hebben nog steeds een goede verkoop qua brood en gebak. De grote bestellingen voor bijvoorbeeld feestjes en verjaardagen zijn allemaal geannuleerd en vallen weg, maar er worden nu vaak twee à drie gebakjes gekocht. We merken dat de mensen troost zoeken omdat ze thuis zitten, vooral in het weekend. Ook op vlak van chocolade mogen we niet klagen.” Maar vooral brood en pistolets gaan dezer dagen vlot over de toonbank bij Jan Andries. “We zien echt dat de mensen die hamsteren. We hebben vorige week wel dubbel zoveel brood verkocht als normaal, vergelijkbaar met de verkoop in de kerstperiode. Mensen kopen wel vier, vijf of zes broden tegelijk.”

In de winkel van Jan Andries in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke werden er maatregelen genomen tegen het coronavirus. “We hebben vier blauwe lijnen aangebracht op de vloer, zodat mensen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ze kunnen ook hun handen ontsmetten in de zaak. Verder hadden we in ons atelier al ruim genoeg mondmaskers en hoofddeksels.”