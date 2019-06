Pastorie van Neigem te koop: prijskaartje bedraagt minstens 349.000 euro Claudia Van den Houte

19u45 4 Ninove De stad Ninove heeft beslist om de pastorie van Neigem openbaar te verkopen.

Het gebouw in de Pastorijstraat staat momenteel leeg. De pastorie met achterliggend perceel weiland werd geschat op 349.000 euro. Dat is tegelijk de minimale verkoopprijs die werd vastgesteld. Nu de openbare verkoop van de pastorie werd goedgekeurd op de gemeenteraad, zal het college van burgemeester en schepenen een notaris aanstellen. Het is al de zevende pastorie die de stad te koop zet waarvan ze zelf eigenaar is.

Gemeenteraadslid Anja Beeckman (Samen) stelde voor dat de stad de opbrengst van de verkoop zou gebruiken om de parochiezaal van Neigem te ondersteunen, zodat het geld zou terugstromen naar de gemeenschap in Neigem - waar er geen buurthuis. Schepen Veerle Cosyns (Samen) steunde haar voorstel. Guy D’haeseleer (Forza ninove) wees erop dat de parochiezaal geen eigendom is van de stad. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) stelde dat het buurthuis van Lieferinge niet zover ligt en vindt dat de stad eerst beter investeert in de bestaande buurthuizen.