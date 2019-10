Pastoor Alexander Vandaele duikt op in ‘Durf te vragen’ Claudia Van den Houte

14 oktober 2019

Alexander Vandaele, de pastoor van Ninove, is komende dinsdag te zien in het programma 'Durf te vragen'.

In dat programma nodigt Siska Schoeters elke aflevering een groep mensen uit waar we stiekem heel veel vragen over hebben, maar die we niet zelf in hun gezicht durven stellen. Deze week staan priesters centraal. Eén van de priesters die gedurfde vragen beantwoorden, is pastoor Alexander. “De meeste vragen die me tijdens het programma werden gesteld, had ik wel al eens op mijn bord gekregen. Ik ben niet de persoon waaraan mensen niets durven vragen”, zegt pastoor Alexander. Toch heeft hij er een tijdje over moeten nadenken toen hem werd gevraagd om mee te doen aan het programma. “Ik dacht eerst niet mee te doen, zeker als je de thema’s zag van de vorige afleveringen. Ik voel me dan een beetje een rare vogel, maar de persverantwoordelijke van het bisdom Gent zei om het toch maar te doen. Mijn rol in het programma is bescheiden. Wel heb ik het laatste woord. Ik heb de reportage gezien en ik vind dat de priester er rijk uitkomt, veelkleurig. Niet iedereen is hetzelfde, anders zou de wereld er maar grijs uitzien.”

‘Durf te vragen’ is dinsdag om 20.40 uur te zien op Eén.