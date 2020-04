Pasen vieren in coronatijden: Waar in Denderstreek kan je brunch bestellen? Claudia Van den Houte

10 april 2020

20u21 5 Ninove Heel wat gezinnen genieten op Pasen graag samen van een lekkere brunch. Hoewel veel families deze zondag hun paasfeest gescheiden moeten vieren, betekent dat niet dat ze niet samen kunnen genieten van een lekker ontbijt. In de Denderstreek zijn er genoeg creatieve handelaars die een brunchbox of ontbijtmand aanbieden, waarvan je in eigen huis kan genieten. Als elk familielid een pakket bestelt en een videogesprek opstart, kan je toch nog samen Pasen vieren. De lokale handelaars zullen je heel dankbaar zijn. En wie te laat is voor Pasen, kan misschien bestellen voor Moederdag.

Paasontbijtmanden van bakkerij Bouakline in Ninove

Bij bakkerij Bouakline in de Brusselstraat in Ninove kun je paasontbijtmanden bestellen. Eén ontbijtmand bevat vier pistolets, vier sandwiches, vier koffiekoeken, vers fruitsap, een potje Luikse siroop, vers fruit, bokkenpootjes, boter, vers beleg, confituur, dadels, yoghurt en paaseieren. Een ontbijtmand kost 45 euro per stuk voor twee personen en wordt gratis geleverd in Ninove. De bakkerij houdt ook een speciale paasactie: In één van de ontbijtmanden zal er een verrassing zitten. De gelukkige mag er een foto van maken en de bakkerij taggen op Facebook, die dan de ontbijtmand terugbetaald. Alle bestellingen voor Pasen moeten ten laatste zaterdag vóór 16 uur worden doorgegeven. Bestellen kan via 054/25.69.66 of 0486/26.75.71. Op Paasmaandag is de winkel ook open van 7 tot 13 uur.

Ontbijtboxen voor Pasen door Zero53 uit Aalst

Zero53, een ontbijtbar in de Molenstraat in Aalst, biedt boxen aan met een paasontbijt. In zo’n box zit voor elk wat wils: een fles Italiaanse bubbels, vers fruitsap, fruitsalade, houthakkersbrood, stokbrood, pretzel, croissant, een minichocoladekoek, hardgekookt eitje, wentelteefje met appel en bloemsuiker, American pancakes met ahornsiroop, confituur en choco en charcuterie. De boxen zijn telkens voor twee personen verpakt. Eén box kost 55 euro en wordt gratis aan huis geleverd in Aalst en deelgemeenten en in Erpe-Mere door de Fietserij. Bestellen kan door een mail te sturen naar info@zero53.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal boxen. Wie te laat is voor een box op Pasen of Paasmaandag, hoeft niet te treuren: Ook de komende weken levert Zero53 nog ontbijtboxen, elke zaterdag en zondag.

Geen zin om te koken met Pasen? Taverne ‘t Hemelrijck uit Geraardsbergen levert warme gerechten

Wie geen zin heeft om zelf te koken tijdens het paasweekend, kan terecht bij taverne ‘t Hemelrijck. Die levert gratis warme maaltijden aan huis in de regio Geraardsbergen, Lierde, Brakel, Denderwindeke en Pollare op zondagvoormiddag en op Paasmaandag in de voormiddag. Bestellen kan tot zaterdagvoormiddag via 054/41.05.77 of restohemelryck@telenet.be. Op is op. De warme gerechten kunnen zowel in microgolf opgewarmd als oven klaargemaakt worden. Het assortiment voor- en hoofdgerechten en desserts is te vinden op www.taverne-hemelrijck.com/menu.php.

Verschillende ontbijtmanden voor Pasen bij bakkerij Croissy in Ninove

Ook bakkerij Croissy in de Centrumlaan in Ninove biedt ontbijtmanden aan met Pasen. Er is keuze tussen een kids ontbijt voor één persoon (12 euro), een basis ontbijt voor twee personen (30 euro), een royaal ontbijt voor twee personen (45 euro) en een super de luxe ontbijt voor twee personen (55 euro). De ontbijtmanden worden gratis geleverd in Ninove. Helaas zijn voor Pasen alle ontbijtmanden de deur uit, maar bakkerij Croissy laat weten ook op Moederdag ontbijtmanden te zullen leveren.