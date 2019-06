Parkconcerten bestaan tien jaar en blijven groeien: zes zomerse maanden feest in stadspark Claudia Van den Houte

13 juni 2019

22u32 0 Ninove De parkconcerten bestaan tien jaar en vieren dat met een extra uitgebreide editie. Er zijn deze zomer zes in plaats van vier parkconcerten, drie in juli en drie in augustus. Dit jaar is er ook voor het eerst een zijpodium met dj. De parkconcerten zijn al sinds de start een succes en groeien nog elk jaar. “De parkconcerten zijn echt een sociaal gebeuren.”

De Ninoofse parkconcerten werden tien jaar geleden opgestart door de vereniging Maspoe. “Buursteden zoals Aalst hadden al parkconcerten en er was toen nog niet zoveel te doen in Ninove tijdens de zomermaanden”, vertellen Benjamin Adam en Kim Barbé van Maspoe. “We hadden geen idee hoeveel bezoekers we mochten verwachten, maar die eerste editie was onmiddellijk geslaagd. De parkconcerten hebben altijd veel toeschouwers gelokt. De opkomst is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden, maar we hebben daar al vaak geluk in gehad.”

“De parkconcerten zijn momenten geworden waarop mensen elkaar ontmoeten, het is een sociaal gebeuren. Sommigen komen er zelfs naartoe zonder te weten wie er op het podium zal staan.” De vereniging steekt er nochtans veel tijd en geld in om artiesten naar de parkconcerten te halen. “Tijdens de eerste parkconcerten stonden er alleen kleinschalige groepen op het podium, maar geleidelijk aan kwamen er ook grotere namen. Het was een sneeuwbal die aan het rollen ging: mensen motiveerden elkaar om naar de parkconcerten te komen. Zo konden we ook telkens meer sponsors aantrekken, waardoor we meer budget hadden om artiesten naar Ninove te halen. Dat is nodig, want de groepen zijn tegenwoordig zodanig duur dat we nu aan één parkconcert het budget spenderen dat we vroeger gebruiken voor de vier concerten samen.”

Wereldrecordpoging sirtaki

Mooie momenten in het tienjarig bestaan van de parkconcerten waren de wereldrecordpogingen die al werden ondernomen in het stadspark. Zo werd tijdens het eerste jaar een poging gedaan om het record van sirtaki dansen te verbreken. Onder de muzikale impulsen van Bram & Lennert gingen 3.000 toeschouwers massaal uit de bol. In 2012 werd tevergeefs een gooi gedaan naar het wereldrecord polonaisedansen. “Er was genoeg volk, maar probeer alles maar eens te tellen”, blikt Barbé terug. “Het bleek niet genoeg georkestreerd. Maar het maakt niet uit dat er geen record werd doorbroken. Het is geweldig om de samenhorigheid te zien op zo’n moment: heel het park arm in arm.”

De parkconcerten groeiden de voorbije jaren uit tot één van de grootste (zomer)evenementen van Ninove. “Het eerste en het laatste parkconcert lokt doorgaans zo’n 3.000 toeschouwers. Het tweede en het derde parkconcert trekt meestal tussen de 1.500 en de 2.000 geïnteresseerden aan.” Dit jaar zullen er ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de parkconcerten voor het eerst zes concerten zijn in plaats van vier. “Ze zullen plaatsvinden op de eerste drie maandagen van juli en de eerste drie maandagen van augustus. We zullen daarna evalueren. Als de uitbreiding van vier naar zes parkconcerten een succes blijkt, dan sluiten we niet uit dat we dit doortrekken naar de volgende jaren.”

Nachtbewaking

In die tien jaar parkconcerten zijn er nog nooit grote problemen geweest. “Er zijn nog nooit vechtpartijen of iets dergelijks gebeurt, wat toch opmerkelijk is bij een buitenevenement. We houden ons ook strikt aan de regels. Het laatste optreden is telkens om middernacht gedaan en dat weten de buurtbewoners.” Eén keer is er wel ’s nachts vandalisme gebeurd, in 2012. Toen bleek dat er een koelkast in een vijver was gegooid en dat de koelcel was opengebroken. Ook een zware container werd opengebroken. Daaruit werden koperen stroomkabels en ander elektrisch materiaal gestolen. “Dat was een stevig verlies voor ons. Sindsdien zorgen we telkens voor nachtbewaking in het park.”

Maar verder verliep alles elk jaar dus vlekkeloos. “We zitten op een unieke locatie en de parkconcerten zijn een meerwaarde voor Ninove. We voelen dat de vraag ernaar nog altijd groot is. We doen met er plezier nog tien jaar parkconcerten bij.”

Headliners dit jaar zijn onder meer Sam Gooris, Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s, Les Truttes, Guy Swinnen Band en Bram & Lennert. Het eerste parkconcert vindt al op maandag 1 juli plaats. Alle data en artiesten zijn te vinden op www.maspoe.be/parkc-nin-home.