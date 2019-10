Pakkend verhaal én lachyoga tijdens eerste ‘feel good event’ van Kontent Claudia Van den Houte

20 oktober 2019

12u53 1 Ninove De nieuwe vereniging ‘Kontent’ heeft haar eerste geslaagde evenement achter de rug in buurthuis Berdam.

‘Kontent’ is een nieuwe vereniging die door positieve evenementen te organiseren een antwoord wil bieden op het negativisme in de samenleving. Haar eerste evenement bestond uit twee delen. Tijdens het eerste deel bracht Marc Herremans, een voormalig internationaal topsporter/triatleet die door een ongeluk tijdens een training in een rolstoel belandde, zijn inspirerende levensverhaal. “Zeer interessant, hij is iemand om naar op te kijken”, vond Rutger De Bosscher uit Meerbeke, één van de aanwezigen. “Dit is een fantastisch initiatief van Kontent. Zo’n initiatieven zijn nodig.” “Zijn verhaal is zwaar, maar er zit veel waarheid in, vooral de boodschap dat je altijd moet vooruit kijken”, zegt Meerbekenaar Hans Michiels.

“Ik probeer mijn lezingen altijd een beetje aan te passen op maat van het publiek”, vertelt Marc Herremans. “Ik ben eigenlijk niet iemand die graag op een podium staat, maar mede dankzij mijn lezingen heb ik mijn foundation To Walk Again kunnen opstarten.”

Het tweede deel bestond uit een verrassingsact. Die werd gebracht door Jean Vandersmissen. In 2014 zat hij nog in een burn-out en een depressie, nu bracht hij een sessie lachyoga. Hij liet het publiek oefeningen doen met de bedoeling endorfine, beter bekend als het gelukshormoon, aan te maken. “Het is niet zo echt mijn ding, maar het brengt veel los bij de mensen”, vond Marleen uit Wambeek. “Het is loslaten en het verstand op nul zetten, na het verhaal van Marc Herremans, en gewoon genieten.”

De 200 plaatsen voor het evenement waren al sinds eind augustus uitverkocht. “Er stonden 30 à 40 mensen op de wachtlijst”, zegt Ellen Pierreux van ‘Kontent’. “De klank was niet optimaal, maar het is de bedoeling om telkens een evenement op een andere, bijzondere locatie te organiseren. Er komt zeker een vervolg, maar er staat nog niets concreet vast.”