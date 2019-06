Overnemer gezocht voor café In Den Keizer Claudia Van den Houte

28 juni 2019

Café In Den Keizer in de Burchtstraat in Ninove staat over te nemen.

In Den Keizer is wellicht het oudste café van Ninove en is erg bekend, vooral als carnavalscafé. “Het werd in 1776 gebouwd. Ik denk niet dat je in Ninove een café vindt dat nog ouder is”, vertelt uitbater Tom De Ridder. Hij is op zoek naar iemand die het café wil overnemen. “Ik zeg vaarwel aan de horeca. Ik hou het café nu 12 jaar open en heb voordien ook nog café Ragtime opengehouden samen met mijn vader, maar ik wil nu wat meer tijd om bijvoorbeeld eens weg te gaan met mijn vrouw.”

Er worden nog steeds regelmatig activiteiten georganiseerd in het café, zoals een ‘Tropical Night’, een Griekse avond en verschillende quizzen. “In de zomerperiode organiseer ik elk weekend een thema-avond. Er is altijd wel iets te doen in het café en ik ben van plan om zo’n activiteiten te blijven organiseren tot wanneer er een overnemer is.”

In Den Keizer is één van de 18 cafés uit Oost Vlaanderen die besproken worden in het boek ‘Op café in Vlaanderen’ van de bekende Vlaamse biersommelier Sofie Vanrafelghem. Het café heeft 100 zitplaatsen. Er is een klein zaaltje met 20 zitplaatsen en een zaal boven met 50 zitplaatsen. Het terras vooraan heeft 40 zitplaatsen. Er kan worden uitgebreid tot 500 zitplaatsen bij speciale gelegenheden. Het zonneterras achteraan heeft nog eens 30 zitplaatsen. Er is woongelegenheid boven de zaak. De overnameprijs bedraagt momenteel 79.000 euro. Meer info op www.indenkeizer.be.