Ouders van kindjes geboren in 2018 kunnen geboorteboompje planten Claudia Van den Houte

06 november 2019

17u45 0 Ninove Ouders van een kindje dat geboren werd in 2018, kunnen op zondag 17 november een geboorteboompje planten in het geboortebos.

Het is al sinds 2011 een traditie in Ninove dat ouders die een kindje kregen in het voorgaande jaar een boom planten in het geboortebos. Het geboortebos maakt deel uit van het toekomstige stadsrandbos of speelbos dat de stad in samenwerking met Natuurpunt vzw aanlegt in de Venebroeken, een natuurgebied ter hoogte van het kruispunt Den Dollar (Elisabethlaan).

Ouders die een kindje kregen in 2018 ontvingen eind oktober een uitnodiging in de bus om een geboorteboompje te planten. Ook ouders van sterrenkindjes zijn welkom om een boompje te planten. Ouders die er niet bij kunnen zijn, kunnen vrienden of familie een boompje laten planten. Inschrijven kan via leefmilieu@ninove.be of www.ninove.be/het-geboortebos-2019. Elk ingeschreven kind krijgt een boomdiploma en een klein geschenkje.

Een geboorteboompje planten kan op zondag 17 november van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Venebroeken, ingang langs de Elisabethlaan (kruispunt Den Dollar). Er is ook doorlopend kinderanimatie. Stevige schoenen zijn een aanrader en een schopje om te planten kan handig zijn.