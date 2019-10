Exclusief voor abonnees Ouders van Glenn, die uit het leven stapte na cyberpesten, organiseren mars: “Als we één kind kunnen helpen, is onze missie al geslaagd” Claudia Van den Houte

13 oktober 2019

15u07 2 Ninove De ouders en familie van Glenn De Cooman uit Appelterre hebben voor de tweede keer een ‘Walk for Glenn’ georganiseerd. De jongen stapte op vijftienjarige leeftijd uit het leven nadat hij slachtoffer was geworden van cyberpesten. Met ‘Walk for Glenn’ willen zijn ouders de herinnering aan hun zoon levend houden en de strijd tegen cyberpesten opvoeren. “We missen hem enorm, in alles wat we doen.”

Glenn stapte op 12 juni 2017 uit het leven nadat er een naaktfoto van hem was verspreid via Instagram. Toen bleek ook dat de jongen al langer gepest werd. Glenn had zijn ouders niets verteld over de pesterijen. Zijn dood was een verschrikkelijke klap voor zijn ouders, familie en vrienden. Nog datzelfde jaar in december, op de dag dat Glenn zestien zou geworden zijn, organiseerden ze een ‘Sweet Sixteen’ voor Glenn. De opbrengst daarvan ging naar AWEL, de vroegere kinder- en jongerentelefoon, die zich inzet voor jongeren. Met de actie wilden ze andere jongeren die het slachtoffer zijn van pesterijen aanmoedigen om hulp te zoeken.

We missen Glenn in alles. Als ik bijvoorbeeld in de winkel sta en zijn favoriete koekjes zie, die ik altijd in zijn boekentas stopte. Of ik zie een vriend van hem, die ineens een stuk is gegroeid. Dan vraag ik me af of hij er ook zo zou hebben uitgezien Mama Sandra

