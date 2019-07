Ouders maken zich zorgen over jongeren in stadspark: “We durven onze kinderen niet meer alleen naar park laten gaan” Claudia Van den Houte

11 juli 2019

19u22 0 Ninove Verschillende ouders en grootouders zijn bang om hun kinderen nog alleen naar het stadspark van Ninove te laten gaan. Hun kinderen en kleinkinderen zouden er lastig worden gevallen door jongeren. Ook in Denderleeuw klaagt een moeder over jongerenbendes.

De problemen in het Ninoofse stadspark bestaan volgens de ouders en grootouders al langer, maar woensdag maakte Wendy Moonens, een alleenstaande mama van twee, zich grote zorgen over haar dochter: “Ze had me al een sms-je gestuurd waarin ze zei dat jongeren haar verwijten maakten. Toen ze me ‘help, kom naar zwembad’ (dat aan het park ligt, red.) stuurde, ben ik onmiddellijk naar ginder gegaan. Ze had zich uit angst verstopt in de toiletten van het zwembad. Enkele meisjes hadden haar blijkbaar uitgemaakt omdat haar arm in het gips ligt. Er kwam echter al snel een grote groep jongeren zich ermee moeien. Ze hebben ons achtervolgd tot aan een nabijgelegen frituur. Pas toen de frituuruitbater ertussen kwam, zijn ze ermee gestopt”, aldus Moonens. “Mijn zoon is ook al bedreigd geweest dat ze hem in elkaar zouden slaan in het park.”

Uitdagen

Ook Erika Dammans, mama van drie dochters, kan meepraten over de problemen. “Vroeger ging het goed, maar de problemen zijn gestart toen mijn kinderen ook naar het skatepark begonnen te gaan. Sindsdien krijg ik regelmatig telefoon van mijn kinderen met ‘mama, je moet komen’. We laten onze kinderen dan ook niet meer alleen naar het park gaan. Maar ook als wij erbij zijn, komen ze uitdagen. Dat begint met twee, maar als er dan discussie is, dan komt de hele groep af.”

Moonens beaamt: “Ze verwijten ons als ouders van racist, al zijn het zowel blanken als niet-blanken die voor problemen zorgen in het park. Eerder werd ik ook al ‘hoerenmoeder’ genoemd. Er is ook een drugsprobleem. We hebben het al meegemaakt dat ze amper vijf meter van ons drugs aan het dealen zijn. Ook ik durf mijn kinderen niet meer alleen buiten te laten. Dat is jammer, want Ninove heeft een leuk park, maar die jongeren maken alles kapot.” Geert Spitaels, grootvader van twee, zegt de problemen al te hebben aangekaart bij de politie: “Maar die doet er niets aan. Ook de stadswachten heb ik hier nog niet gezien”, zegt Spitaels.

Walleken

Ook in Denderleeuw wordt er geklaagd over het gedrag van jongeren, vooral in het sportpark aan het Walleken. “Onze kinderen worden lastig gevallen, geïntimideerd, bestolen en kortweg weggejaagd door bendes die met de trein van Brussel hier de buurt komen terroriseren”, stelt een moeder. “Elke dag zijn er nieuwe feiten met als resultaat dat onze kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven en nog meer bendes hun weg vinden naar de speelpleinen en andere sportaccomodatie.” Denderleeuws burgemeester Jo Fonck (LvB) zegt recent geen meldingen te hebben ontvangen. “Maar we blijven extra toezicht doen. Zo heeft er woensdag nog een paardeneenheid van de federale politie gepatrouilleerd aan onder meer het Walleken. Als die beschikbaar is, dan zijn wij vragende partij. In de zomerperiode is er natuurlijk een concentratie van jongeren”, aldus Fonck.

Hogere controle

“We kennen de problemen in het stadspark en er is een verhoogde inzet”, reageert Ninoofs burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het grote probleem is het feit dat de politie niet wordt verwittigd. We hebben vorig jaar een drempelverlagend aangiftesysteem ingevoerd voor jongeren die geconfronteerd worden met dergelijke feiten. Men kan in contact komen met de sociale cel, waar men anoniem in gesprek kan gaan. Die aangiftes zijn van belang om hard te kunnen optreden. In het park hangen zes camera’s. Na een aangifte kunnen de daders worden opgepakt. We hebben een folder over de manier waarop men meldingen kan doen zonder naar 101 te moeten bellen. Ieder schoolgaand kind in het secundair onderwijs kreeg de folder. Deze week heb ik ook de korpschef de opdracht gegeven om de controle in het park te verhogen.”