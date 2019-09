Ouders Hartencollege Meerbeke maken kennis met nieuwe naam en logo tijdens infoavond Claudia Van den Houte

12 september 2019

13u53 3 Ninove Het Hartencollege Basisonderwijs Meerbeke heeft een infoavond gehouden waarbij de ouders van de leerlingen kennismaakten met de nieuwe naam en het nieuwe logo van de school.

Sinds dit schooljaar dragen alle katholieke scholen in Groot-Ninove - acht in totaal - de naam ‘Hartencollege’. Ook de vroegere Vrije Basisschool Meerbeke is één van de scholen die verder gingen onder die nieuwe naam. De leerlingen zelf maakten aan het begin van het schooljaar al kennis met de naam en het logo. Tijdens de infoavond werden de ouders ontvangen met een rode mocktail - de kleur van het logo - en een kleurrijk koekje.

De Ninoofse belleman Hans Van Laethem kondigde met veel bravoure de naam en het logo aan, waarna directeur Marc Vanden Eynde wat duiding gaf bij het ontstaan van de nieuwe naam en logo. De zorgjuffen lichtten het nieuwe leerplan ZILL toe en de oudervereniging maakte hun werking kenbaar. Daarna kon elke leerkracht de klaswerking toelichten.