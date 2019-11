Ouderenweek goed ingezet met gezellig ‘krosjeren’ bij Bar Sajet Claudia Van den Houte

18 november 2019

17u58 2 Ninove De Ouderenweek werd in Ninove goed ingezet met een workshop ‘krosjeren’ bij Bar Sajet.

Een twintigtal senioren hebben deelgenomen aan ‘Krosjee olée’, de eerste activiteit van de Ouderenweek 2019 in Ninove. Die vond plaats in Bar Sajet in de Biezenstraat, een koffie- en lunchbar én wolwinkel. “Zeer geslaagd”, vond Rita Roelandt van de workshop. “Haken doe ik normaal af en toe maar eens. Het is plezant om het hier samen te doen. En we hebben taart en koffie: meer moet dat niet zijn”, lacht Rita. “Met de Gezinsbond haken of breien we elke week bij mij thuis”, vervolgt Christiane Vierendeels. “Ik was dan ook als eerste ingeschreven voor deze workshop. Vooral de omgang met de mensen is fijn, zeker als je haken al graag doet.”

Nog tot en met zondag zijn er activiteiten voor de Ouderenweek. Op het programma staan ook nog een workshop witloof kweken, een muziekquiz, een ontbijt en een concert van De Bonanzas. De bewoners van wzc Klateringen krijgen een programma op maat, met onder meer een playbackshow en een breughelavond voor de bewoners en hun familie. Alle info, data en activiteiten zijn te vinden op www.ninove.be/ouderenweek-2019.