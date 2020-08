Oudere man en vrouw worden bedreigd, daders slaan uiteindelijk op de vlucht Koen Baten

20 augustus 2020

10u42 9 Ninove In Ninove is opnieuw een geval van agressie vastgesteld. Aan het Kerkplein ter hoogte van de abdijkerk werd een oudere dame bedreigd door een zestal personen. Uiteindelijk gingen de mannen op de vlucht na een koelbloedig optreden van een andere man, die ook bedreigd werd.

De feiten speelden zich dinsdagavond af omstreeks 19.30 uur. Daar werden toen een man en een oudere vrouw lastig gevallen en bedreigd. De personen in kwestie hadden ook een gebroken fles in de hand en stonden klaar om toe te slaan.

De man die eerder werd bedreigd bleef kalm en kwam tussen om de vrouw te beschermen. Hierdoor werd erger voorkomen en gingen de daders op de vlucht zonder buit of dat ze konden toeslaan. Beide personen waren wel danig onder de indruk.

Het is niet het eerste incident de voorbije weken. Eerder deze week werd er ook een slagersmes gevonden in de struiken en waren er al enkele vechtpartijen die onderzocht worden door het parket. De gemoederen laaiden ook hoog op tussen Forza Ninove en burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). Forza Ninove vroeg om het ontslag en om in te grijpen tegen deze bendes, maar De Jonge beet stevig van zich af en zegt dat ze er in haar stad alles aan doet om jeugdbendes tegen te gaan.

De burgemeester schreef onder meer ook al verschillende plaatsverboden uit tegen de jongeren.