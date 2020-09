Oude Kaaibrug vanaf 5 oktober meer dan twee maanden afgesloten door werken Claudia Van den Houte

24 september 2020

18u42 14 Ninove De Oude Kaaibrug over de Dender zal vanaf 5 oktober twee maanden niet toegankelijk zijn door werken.

Het elektromechanisch gedeelte van de brug wordt gerenoveerd. Een renovatie is nodig omdat verschillende onderdelen aan het einde van hun levensduur zijn, niet meer conform zijn aan de huidige veiligheidsvoorschriften of aan revisie toe zijn. De werken duren tot midden of eind december. Tijdens de werken zal de brug in open stand staan en dus niet toegankelijk zijn. Het verkeer zal moeten omrijden. Na de renovatiewerken aan de Oude Kaaibrug, wordt ook de Begijnenbrug - iets verderop - aangepakt. Die werken zijn gepland in het voorjaar van 2021. De werken gebeuren in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv.