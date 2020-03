Oude Kaaibrug omhoog door hoge waterpeil Dender Claudia Van den Houte

06 maart 2020

20u47 0 Ninove De Oude Kaaibrug tussen de Désiré de Bodtkaai en de Oude Kaai was vrijdag een tijdlang onderbroken.

De brug werd naar omhoog gehaald door het hoge waterpeil van de Dender. Het waterpeil was gestegen door de regenval van de voorbije dagen. Door de opgehaalde brug was het verkeer tussen de Oude Kaai en de Désiré de Bodtkaai onderbroken. De Begijnenbrug, iets verderop, bleef wel toegankelijk. Hier en daar liepen er weides onder water, zoals langs de Edingsesteenweg op de grens van Meerbeke en Denderwindeke, maar er waren vrijdag geen gevallen bekend van wateroverlast.

De Vlaamse Milieumaatschappij bevestigt dat er op korte tijd heel veel regen is gevallen, maar verwacht geen overstromingen dankzij de investeringen in wachtbekkens. De verschillende wachtbekkens in de Denderstreek liepen wel vol.