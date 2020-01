Oude bussen De Lijn tussen Ninove en Brussel worden vervangen door nieuwe Claudia Van den Houte

10 januari 2020

19u07 0 Ninove De Lijn zal de bussen op de lijn 128 Brussel-Ninove in het tweede kwartaal van 2020 vervangen door nieuwe exemplaren.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). Momenteel rijden er 19 bussen op de lijn 128 Brussel-Ninove van het type VanHool AG500, die geleverd werden in 2001. Er blijven nog vier bussen uit deze reeks behouden als reserve. “De bestaande ‘gelede bussen’ zijn zowat de oudste bussen van het land en zullen bijna 20 jaar in dienst geweest zijn. Met een gemiddeld verbruik van meer dan 50 liter per 100 km en een Euro 2-norm wordt het hoog tijd dat ze vervangen worden”, vindt OCMW-comitélid Jordy De Dobbeleer (Samen/Groen). “Reizigers klagen terecht over het comfort, zoals geluid, isolatie, slechte verwarming,.. Het aantal geschrapte ritten door technische redenen stijgt ook, dus met de vernieuwing zal de betrouwbaarheid van de dienstverlening moeten verbeteren.”

“De verbindingen van De Lijn langs de Ninoofsesteenweg, de ‘128' en de snelbus ‘126', zijn cruciaal voor onze link met de hoofdstad”, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “De bus is trouwens het enige alternatief voor Ninovieters die een stapje in Brussel willen zetten. Ik verneem graag dat De Lijn grote plannen heeft met deze as, o.a. met hoge frequenties op week- en weekenddagen en met real-time informatieborden.” Met de plannen voor het nieuw stationsplein hoopt de stad ook de busstops in het centrum van Ninove samen te brengen. De twee eindhaltes binnen Ninove (Centrumlaan en Stationsplein) worden dan verzameld aan het station, in een mobiliteitshub.