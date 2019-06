Oud-leerlingen Sint-Aloysiuscollege houden reünie Claudia Van den Houte

17 juni 2019

08u37 0 Ninove Oud-leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove hebben voor het zesde jaar op rij een reünie gehouden.

Organisator Antoine Callebaut had de oud-studenten van de 4de Moderne uit het schooljaar 1958-1959 uitgenodigd om samen te komen. Roger Moens was ere-genodigde op de reünie. Moens is voormalig wereldrecordhouder op de 800m in de atletiek, een record dat hij op 3 augustus 1955 behaalde in Oslo. “Later was hij als freelance journalist verslaggever ter plaatse voor de BRT op zes Olympische Spelen. Nadien werd hij commissaris-generaal bij de gerechtelijke politie”, vertelt Callebaut.

Op de reünie was ook Gustaaf Scheerlinck, de toenmalige klastitularis te gast. Zeven klasgenoten konden de reünie niet bijwonen omdat ze op reis waren of om gezondheidsredenen. Negen medeleerlingen waren al overleden. “Het werd een hartelijke dag, boordevol herinneringen”, aldus Callebaut.