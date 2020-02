Ory en Melissa trouwen op valentijn: “Mijn man zal onze huwelijksverjaardag zo niet vergeten” Claudia Van den Houte

14 februari 2020

17u07 10 Ninove Ory De Bruck en Melissa Vlamings hebben op Valentijnsdag hun jawoord gegeven aan elkaar op het oud stadhuis in Ninove.

Ninovieters Ory en Melissa vormen sinds 2018 een koppel, nadat ze elkaar leerden kennen via gemeenschappelijke vrienden, en hebben intussen samen een kindje. Ory en Melissa besloten bewust om op Valentijnsdag in het huwelijksbootje te stappen. “Valentijn is iets romantisch en het huwelijk is dat ook. Wij vonden dat dit ideaal samenging”, vertelt Melissa. “Mijn man zal zo ook onze huwelijksdatum niet vergeten. Dat zal voor minder ambras zorgen”, lacht de kersverse bruid. Bruidegom Ory beaamt dat. Het koppel beleefde een onvergetelijke valentijn en gaat ook een mooie zomer tegemoet. “Vandaag houden we nog een klein feestje in intieme kring. Het grote feest is voor deze zomer. Dan plannen we een tuinfeest om ons huwelijk te vieren.”

Behalve Ory en Melissa stapten er in onze streek nog meer romantische zielen in het huwelijksbootje op Valentijnsdag. Hoewel die dit jaar op een vrijdag viel, waren er evenwel niet echt opvallend meer huwelijken. Zo gaven bijvoorbeeld in Aalst en Geraardsbergen telkens twee koppels elkaar het jawoord en werd er in Denderleeuw één koppel in het echt verbonden. Ook in Ninove waren Ory en Melissa de enige trouwers vrijdag. In Haaltert waren er bijvoorbeeld dan weer geen huwelijken op valentijn.