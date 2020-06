Orgelisten spelen gerestaureerd orgel in tijdens ‘Orgelmarathon’ op ‘Open Kerkendag’ Claudia Van den Houte

07 juni 2020

19u52 2 Ninove In de Abdijkerk hebben zondag vier orgelisten het gerestaureerde Forceville-orgel ingespeeld. Dat gebeurde tijdens een ‘Orgelmarathon’ op Open Kerkendag.

Het orgel van de Abdijkerk werd dit jaar grondig gerestaureerd. Dat kon dankzij de steunactie ‘SOS Orgel’. De restauratie werd enkele weken geleden beëindigd. Het gerestaureerde orgel zou aanvankelijk ingespeeld worden tijdens een orgelconcert, maar door de coronacrisis kon dat niet. Omdat er maar maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn in de kerk, werd het zondag - een dag voor de erediensten weer van start mochten gaan - ingespeeld tijdens een ‘Orgelmarathon’ van vier uur, op Open Kerkendag. “We hebben zowel van de stad als van de provincie toelating gekregen, mits de nodige maatregelen”, zegt pastoor Alexander Vandaele. “Mensen komen en gaan. Tegelijk kunnen de mensen net voor we heropstarten al zien hoe het zit in de kerk met het eenrichtingsverkeer, dat door pijlen wordt aangegeven.” Rode kaarten gaven aan op welke stoelen er niet mocht worden gezeten om de afstand te bewaren.

“Het orgel klinkt als herboren”, vindt Frederik Van Rampelberg, één van de vier orgelisten die het gerestaureerde orgel mochten inspelen, naast Eric Vernaillen, zuster Jeannine en Helmut De Backer. “Alle klanken klinken nu zoals ze moeten klinken. Het orgel dateert uit 1728 en is één van de grootste historische orgels van Vlaanderen.”

Vanaf woensdagavond wordt er met een inschrijvingssysteem gestart voor de misvieringen in Ninove, aangezien het aantal aanwezigen beperkt is tot 100. Meer info via www.kerknet.be/organisatie/kerk-ninove.