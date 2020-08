Organisatoren Parkconcerten lanceren eigen Maspoe-bier nadat bijna alle events werden afgelast door corona Claudia Van den Houte

23 augustus 2020

15u55 3 Ninove De vereniging Maspoe, organisator van tal van evenementen in onze streek, lanceert een eigen bier.

Maspoe organiseert in Ninove jaarlijks de populaire Parkconcerten. Momenteel houdt ze nog tot eind deze maand de ‘Wettelcup’ in zaal Mauritz in de Mallaardstraat in Ninove. De vereniging is ook organisator van tal van evenementen in andere gemeenten, waaronder de ‘Grootste Garageverkoop en Rommelmarkt van Vlaanderen’ in Welle en de Stratenloop in Denderleeuw. Zowat al hun events werden dit jaar echter afgelast door de coronacrisis. “Het was aanvankelijk de bedoeling om ons bier aan de deelnemers van onze joggings en City Nightruns te schenken als naturaprijs”, vertellen Kim Barbé en Benjamin Adam van Maspoe.

“Nu verkopen we het bier een beetje als een soort van actie waarmee mensen o.a. de Parkconcerten kunnen steunen. Op vlak van sponsoring is het immers afwachten voor volgend jaar. En aangezien alle events werden afgelast - op de Wettelcup na die volledig coronaproof kon plaatsvinden - vallen voor de rest al onze inkomsten weg. We hadden voor de Parkconcerten van deze zomer een mooie affiche, die we waarschijnlijk volledig zullen kunnen opschuiven naar volgend jaar. We zijn ook aan het bekijken of we nog ‘coronaproof’ evenementen kunnen organiseren dit najaar. We hadden al enkele nieuwe coronaproof evenementen in de steigers staan, maar die moesten ook worden afgelast omdat de coronabesmettingen opnieuw stegen.”

Het Maspoe-bier is een blond speciaalbier met een alcoholpercentage van 7,4 %. Het is te bestellen via leden@maspoe.be tegen 15 euro voor zes flesjes van 33cl of tegen 50 euro voor een doos van 24 flesjes. Een deel van de winst gaat naar revalidatieziekenhuis Inkendaal.