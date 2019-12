Organisatoren ‘Ninove Danst’ schenken 300 kerstrozen aan woonzorgcentrum Klateringen Claudia Van den Houte

20 december 2019

12u45 24 Ninove De organisatoren van ‘Ninove Danst’ hebben 300 kerstrozen geschonken aan woonzorgcentrum Klateringen, voor de bewoners én het personeel.

De opbrengst van ‘Ninove Danst’ gaat elk jaar naar het goede doel. De voorbije tien jaar steunden de organisatoren de sociale kruidenier van Teledienst vzw. “We hadden nog budget over om 300 kerstrozen - goed voor zo’n 1.500 euro - te schenken aan het woonzorgcentrum. We schenken 170 kerstrozen aan de bewoners en 130 aan het personeel, want zonder personeel geen bewoners”, vertelt Walter Praet.

Rond Pasen wordt er een nieuw project uitgewerkt, waarbij er tweedehandskledij zal geschonken worden aan minderbedeelden. “Mensen zullen kledingstukken die ze niet meer dragen maar nog in goede staat zijn, naar ons kunnen brengen. Minderbedeelden zullen dan een aantal jetons - we hopen op tien, afhankelijk van hoeveel kledij er binnenkomt - krijgen die ze kunnen omruilen voor een kledingstuk. Nadien zal iedereen de mogelijkheid krijgen om een kledingstuk aan te kopen.”