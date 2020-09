Organisator is blij dat Kaatje-kindershow coronaproof kan doorgaan, na maanden van afgelaste events: “We hopen zo stilaan terug op te starten” Claudia Van den Houte

03 september 2020

15u36 5 Ninove Nadat de voorbije maanden bijna al zijn evenementen werden afgelast door de coronacrisis, begint het er nu toch beter uit te zien voor evenementenorganisator Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem. Zo kan de ‘Kaatjes grote iedereen-kan-iets-show’ van Kaatjes Theater ‘coronaproof’ doorgaan in cultuurcentrum De Plomblom in Ninove op 11 oktober.

“Omdat we door de socialdistance-regel nog altijd zeer gebonden zijn, kunnen er maximaal 200 personen in de zaal, waar er normaal plaats is voor 500 personen”, vertelt Jeroen ‘Dj Franzke’ Wiggeleer. “Alles gebeurt coronaproof. Daarom zullen er op één dag twee voorstellingen zijn: een voorstelling om 14 uur en een voorstelling om 16.30 uur. Tussen iedere bubbel zal er voldoende afstand worden gelaten. De toeschouwers mogen volgens de huidige regels maximaal met vijf mensen/kinderen in één bubbel komen kijken. We roepen op om zoveel mogelijk met vier of vijf personen uit één bubbel te komen, want om uit de kosten te geraken, moeten de bubbels zo vol mogelijk zitten en nu wij met Jeroen Events en cc De Plomblom toch het initiatief nemen om de show te laten doorgaan, hopen wij op de maximumcapaciteit.”

Eerste stap

Deze show hernemen is voor Wiggeleer een eerste stap om langzaam weer op te starten. “Onze verdienste aan de show is nihil nu, maar we doen dit echt uit passie en ook om de mensen/kinderen na maanden opnieuw een zeer bekende kindershow aan te bieden op eigen bodem. En zo hopen we stilaan weer op te starten.”

Verder in oktober plant hij ook twee coronaproof shows van Xander De Rycke op 17 oktober en van Raf Coppens op 24 oktober in GC De Warande in Liedekerke, telkens voor maximaal 100 mensen. “Ook voor volgend jaar zijn er al shows in verkoop, van onder meer van Stan Van Samang, Bart Herman, Les Truttes en anderen. Hopelijk worden die niet voor een derde keer stilgelegd en kunnen we vanaf nu alleen maar groeien, want de weg is nog zeer lang”, aldus Wiggeleer.

Tickets voor de ‘Kaatjes grote iedereen-kan-iets-show’ van Kaatjes Theater kosten 24 euro per persoon en zijn te koop aan de balie van cc De Plomblom of via www.jeroenevents.be en www.ccdeplomblom.org.