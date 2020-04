Opvang in paasvakantie voor kinderen van drie tot twaalf jaar: “Gratis voor ouders die in cruciale sectoren werken” Claudia Van den Houte

02 april 2020

Infano vzw organiseert in samenwerking met de stad Ninove vakantieopvang in vier gemeentescholen tijdens de paasvakantie.

De opvang is bedoeld voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken en voor kinderen die anders bij de grootouders terecht zouden komen. De kinderen worden opgevangen van 7 uur tot 17.30 uur. Momenteel zijn er al een dertigtal inschrijvingen. “We hebben besloten om de vakantieopvang samen met Infano vzw te organiseren, zodat we onze leerkrachten even op adem kunnen laten komen. De laatste weken waren al zeer hectisch en we zullen ongetwijfeld nog veel van hen moeten vragen”, zegt Karolien Frederickx, directeur coördinatie van de scholengemeenschap in Ninove.

“Infano vzw verzorgt tijdens het schooljaar elke ochtend en avond de opvang in deze scholen. De mensen die hiervoor ingezet worden, zullen deze vakantie ook de opvang voorzien. Zo houden we de contactbubbel zo klein mogelijk en kunnen we de richtlijnen die hierover zijn opgelegd optimaal volgen.”