Opvallende nieuwe zaak in Ninove: ‘Bar Sajet’ is koffie- en lunchbar met wolwinkel Claudia Van den Houte

23 juli 2019

18u44 46 Ninove Een nieuwe opvallende zaak heeft dinsdag de deuren geopend in de Biezenstraat. ‘Bar Sajet’ combineert een koffie- en lunchbar met een winkel waar wol en kleine hebbedingen worden verkocht.

Tom Verbeken en Sofie Van Kerkhoven hebben tot eind januari negen jaar lang frituur De Tweede Brug opengehouden in Ninove. Sofie hield er daarnaast nog een grote hobby op na. “Ik haak en brei al zo’n zeven à acht jaar”, vertelt Sofie. “Ik was op school altijd al creatief en ik kom ook uit een creatieve familie. Het haken en breien heb ik van mijn moeder geleerd. Ik heb al zo’n drie jaar een winkel in wol, dat ik online, onder meer via Facebook, verkoop. Na negen jaar een frituur te hebben gehouden, was het tijd voor iets nieuws. Een koffiebar, lunchbar en wolwinkel in één leek een ideale combinatie voor ons beiden, met Tom’s opleiding als kok en mijn liefde voor breien en haken. We zijn trouwens allebei gebeten door lekker eten en drinken. We wilden ook iets vernieuwend brengen in Ninove, iets dat er nog niet was.”

Streekproducten

Mensen kunnen bij ‘Bar Sajet’ terecht voor onder meer verschillende soorten koffie, verse thee, zelfgebakken taarten, mocktails, streekbier en veel meer. “‘s Middags bieden we een lunch aan. We hebben voor een beperkte kaart gekozen, want we willen geen tearoom zijn. Er is telkens keuze tussen toast, spaghetti en een derde, meestal seizoensgebonden, gerecht. Vandaag was dat bijvoorbeeld salade met geitenkaas. We werken met veel streekproducten. Zo komt ons brood uit Meerbeke, de koffiebonen uit Dendermonde en de thee uit Denderwindeke.”

Workshops

In de winkel is er wol - ‘sajet’ - in alle kleuren te koop. “We verkopen ook gepersonaliseerde artikels, meestal op bestelling aangezien er vaak een naam op staat, babyspulletjes, body’tjes, koffertjes en meer. Vanaf september wil ik ook workshops organiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan haken en breien en andere creatieve workshops, maar ook aan een thee proeven”, aldus Sofie.

Interieur

De eerste dag dinsdag voor Sofie en Tom al onmiddellijk een succes. Al in de voormiddag zat de zaak eivol. “We hebben direct onze vuurdoop gehad”, lacht Sofie. Het is trouwens gezellig zitten in de zaak. “Het interieur bestaat voornamelijk uit tweedehandsspullen. Iemand uit Ninove heeft de bar en de tafels gemaakt, maar de andere zaken komen onder meer uit de kringloopwinkel.” Dat leek de bezoekers van ‘Bar Sajet’ op eerste dag alvast niet te deren.

‘Bar Sajet’ in de Biezenstraat in Ninove is open van dinsdag tot zaterdag van 9 uur tot 18 uur.