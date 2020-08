Opvallend verkeersbord aan Ninoofse begraafplaats: “Verboden te voetballen” Claudia Van den Houte

19 augustus 2020

18u15 0 Ninove Aan de parking van de begraafplaats van Ninove in de Groeneweg prijkt sinds kort een opvallend verkeersbord. Het bord verbiedt er mensen om te voetballen.

Sommige buurtbewoners zijn niet echt te spreken over het bord, anderen vinden het vreemde bord dan weer grappig. Het is geen officieel erkend verkeersbord, bevestigt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld): “Het bord is bedoeld om te sensibiliseren, net zoals de borden tegen sluikstort en hondenpoep.” Volgens de burgemeester waren er al problemen met voetballende jongeren op die locatie. “Er is al eens een spiegel van een auto gesneuveld en de ballen vliegen er in de tuinen. Het bord werd geplaatst om te vermijden dat men er gaat voetballen terwijl er drie meter verder een voetbalterrein is.”