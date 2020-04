Opvallend: Nog in geen enkel van de vier Ninoofse woonzorgcentra werden bewoners positief getest op coronavirus Claudia Van den Houte

14 april 2020

19u58 58 Ninove Woonzorgcentra waar het coronavirus nog niet is binnengedrongen, lijken tegenwoordig in de minderheid, maar in Ninove werd er in de vier verschillende woonzorgcentra nog geen enkele bewoner positief getest op Covid-19. “En we doen er alles aan om dat zo te houden”, klinkt het bij de vier directeurs.

Ninove telt vier woonzorgcentra: Domein Castelmolen in Meerbeke, Wilgendries in Voorde en Aspelare en Klateringen in Ninove. “In geen enkel van de Ninoofse woonzorgcentra zijn er bewoners die positief getest op het coronavirus en we doen er alles aan om dat zo te houden”, laten directeurs Maarten Drieghe (Wilgendries – Voorde), Kelly Verstockt (Wilgendries – Aspelare), Katrien Berckmans (Domein Castelmolen – Meerbeke) en Steven Sonck (Klateringen – Ninove) weten. “Bij het minste vermoeden of bij de minste symptomen, contacteren we de huisarts van de bewoner en nemen we uit voorzorg extra maatregelen.”

“We houden ook steeds de familieleden op de hoogte wanneer er iets wijzigt in de toestand van hun bewoner. In de eerste selectie van wzc’s die volledig getest worden, zijn de Ninoofse wzc niet opgenomen, vermoedelijk omdat er nog geen positief geteste bewoners zijn. Uiteraard hopen wij met iedereen mee om ook getest te worden, om meer zekerheid te krijgen over de toestand in Ninove en om onze bewoners, familieleden en medewerkers gerust te stellen. Als die testen er komen, beloven we eerlijk en open te communiceren over de resultaten ervan: iedereen heeft immers belang bij correcte informatie.”

Vals alarm

Ook de directeurs zelf tasten een beetje in het duister waarom ze in Ninove alle wzc’s tot hiertoe coronavrij konden houden. “Ik denk dat het goed is dat we gecoördineerd hebben gewerkt”, zegt Steven Sonck van wzc Klateringen. De directeurs overleggen regelmatig en elk wzc heeft een eigen begeleidend en coördinerend arts (CRA). “Ook die artsen staan in onderling overleg om de maatregelen op dezelfde manier toe te passen in de Ninoofse wzc’s. De maatregelen worden hier strikt opgevolgd. Daarnaast speelt ook de factor geluk een rol. Wij hebben ook nooit een gebrek gehad aan mondmaskers. We gebruiken chirurgische maskers en hebben ook FFP2-maskers, maar die gebruiken we pas als er mensen besmet zouden zijn.” Omdat er amper bewoners zijn geweest met symptomen die op het coronavirus konden wijzen, werden er slechts acht van de 500 bewoners al getest, via de huisarts. “Als we nog maar het minste vermoeden hadden van mogelijke symptomen, namen we extra maatregelen en verwittigden we de huisarts. Dat is echter telkens al vals alarm gebleken.” Wel werd er één medewerker van wzc Klateringen positief getest, die onmiddellijk werd afgezonderd. Er zijn verder ook geen medewerkers meer geweest die symptomen vertoonden.

Vroeg gestart met maatregelen

In wzc Wilgendries in Voorde waren er nog geen bewoners of personeelsleden met symptomen. “Het virus kan altijd nog optreden, maar ik denk dat de belangrijkste reden is dat we vroeg zijn gestart met preventieve maatregelen”, denkt directeur Maarten Drieghe. “De maatregelen van geen gemeenschappelijke activiteiten meer te houden en niet meer samen te eten hebben wij nog iets vroeger ingevoerd dan algemeen is gebeurd. Hoewel we nog geen bewoners met symptomen hebben gehad, hoop ik dat we nog testen krijgen voor alle bewoners. Dan weten we pas zeker dat we goed bezig zijn. Mocht er een bewoner met symptomen zijn, dan zal de huisarts een test uitvoeren. Bij de medewerkers is er wel al eens één personeelslid getest, maar die test was negatief. Onze medewerkers controleren twee keer per dag de temperatuur van de bewoners. Ik hoop dat het we het virus volledig kunnen buiten houden.”

Contact familieleden

De Ninoofse wzc’s proberen intussen ook het contact tussen bewoners en hun familieleden te onderhouden. “Familieleden kunnen het doen en laten binnen het wzc van hun bewoner volgen via de Facebookpagina’s van elk wzc. Voor dringende zaken kan je altijd bellen. Aan wie eens wil informeren hoe het gaat met zijn bewoner, vragen we wel dat in de namiddag te doen, om onze werking zo normaal mogelijk te kunnen verderzetten. Tot slot roepen wij, als Ninoofse wzc’s, iedereen op om de door de overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen.”

In het OLV-ziekenhuis in Ninove is er minder goed nieuws: daar werden er wel patiënten en personeelsleden positief getest op het coronavirus.