Opvallend in coronatijden: ziekenhuis sluit de deuren Koen Baten

28 april 2020

10u21 4 Ninove De campus van het OLV-ziekenhuis in Ninove sluit tijdelijk de deuren door het coronavirus. Alle afspraken en consultaties moeten nu gebeuren in Aalst of Asse. Eerder werd ook al de revalidatieruimte leeggemaakt nadat er medewerkers positief hadden getest op het coronavirus.

De spoeddienst is al even dicht en bleef operationeel tot 14 april. In het weekend daarvoor hebben een aantal patiënten die behandeld werden op deze afdeling positief getest op COVID-19. Ook enkele medewerkers van het OLV hebben positief getest op het virus. Alle patiënten werden naar een anders ziekenhuis gebracht of thuis in isolatie met verscherpt toezicht geplaatst. Alle behandelingen zijn stopgezet en patiënten worden doorverwezen naar Aalst of Asse.

