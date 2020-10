Optredens Vlaamse artiesten in Ninia op valreep afgelast: “We werden overrompeld door vele enthousiaste reacties” Claudia Van den Houte

02 oktober 2020

14u29 4 Ninove De geplande optredens van drie Vlaamse artiesten in het Ninia Shopping Center morgen, zaterdag 3 oktober, naar aanleiding van het Weekend van de Klant, worden op de valreep afgelast.

Ninia communiceerde donderdag over het muzikale evenement, waarbij Wim Soutaer, Davy Gillis en Johan Veugelers zaterdag zouden optreden in het winkelcentrum. Vandaag, vrijdag, laat Ninia echter weten dat het muzikale evenement dan toch niet zal doorgaan. “Na de aankondiging van de muzikale toppers in het Ninia Shopping Center werden we ietwat overrompeld met vele positieve en enthousiaste reacties”, klinkt het bij Ninia. “Zelfs in die mate dat we mogelijk mensen de toegang zullen moeten weigeren in het kader van de huidige coronamaatregelen en dat kan nooit de bedoeling zijn. Het Shopping Center moet te allen tijde een leuke plaats zijn voor ontmoeting en gezellig shoppen.”

“De enige juiste beslissing is dan ook om het muzikale event uit te stellen naar een moment dat we allemaal opnieuw samen kunnen genieten, lachen, dansen en meezingen met deze fantastische artiesten.”

Shoppers kunnen zaterdag nog altijd in Ninia terecht om veilig te winkelen. De handelaars leggen hen in de watten met leuke attenties en originele extra’s. Er kan de hele dag lang trouwens gratis worden geparkeerd in de ruime parking, met maar liefst 700 plaatsen.