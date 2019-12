Oppositie over meerjarenplan: “Bestuur investeert teveel in stenen, te weinig in mensen” Claudia Van den Houte

19 december 2019

18u44 0 Ninove De oppositie had op de jongste gemeenteraad heel wat kritiek op het meerjarenplan van het Ninoofse stadsbestuur. Forza Ninove vindt dat er teveel geïnvesteerd wordt in stenen en te weinig in mensen. N-VA betreurt dat de schuld verdubbelt. Guy D’haeseleer (Forza) vreest vooral het stijgende inwonersaantal. “Jullie hebben er niets van begrepen en doen gewoon verder”, aldus D’haeseleer.

D’haeseleer, die met Forza Ninove 40% van de stemmen had behaald, keek naar eigen zeggen vooral uit wat het bestuur zou doen met het signaal van de kiezer. “Als er één ding is wat dit meerjarenplan uitstraalt, dan is het dat jullie er niets van begrepen hebben. Jullie gaan gewoon door op de ingeslagen weg en doen alsof er niets aan de hand is”, vindt D’haeseleer. “Jullie maken een fundamentele fout door Ninove als groeistad te beschouwen. Het beleid dat jullie van plan zijn te voeren, zal ertoe leiden dat het inwonersaantal van Ninove exponentieel zal stijgen. Als we zien dat twee jaar geleden reeds meer dan de helft van alle nieuwkomers in onze stad Franstalige vreemdelingen waren die vooral uit het Brusselse komen, dan roepen we de problemen zelf over ons af. En als er één ding is dat de Ninovieter duidelijk heeft gemaakt bij de laatste verkiezingen, dan is het dat men niet meer integratie wil, maar vooral minder integratie in onze stad. De tolerantiegrens is al meer dan overschreden, maar jullie doen gewoon verder. Dit is niet wat het overgrote deel van de Ninovieters wil.”

Aantrekkingspool voor senioren

“Door Ninove vol te bouwen met honderden nieuwe woongelegenheden, op en rond de Moeremanssite, de Ingelandsite, de Fabeltasite... zullen jullie niet alleen de schaarse open ruimte die er is in de binnenstad verkwanselen, maar ook nog eens een extra aantrekkingspool zijn voor massa’s vreemdelingen de komende jaren. De spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen zal alleen nog maar stijgen en van integratie zal er geen sprake meer zijn”, aldus D’haeseleer.

Schepen Katie Coppens (Samen-sp.a) weerlegde dat: “De grootste groep inwoners die wij aantrekken, zijn senioren. Dat is echt de groep die massaal groeit in Ninove. Niet de vreemdelingen. Wij willen vooral jonge koppels, koppels met kinderen en jonge alleenstaanden aantrekken, die soms gaan studeren en niet terugkomen naar onze stad. Wij willen dat doen door stadskernvernieuwing, op onder meer de OCMW-site, waar we niet alles gaan volbouwen maar veel minder woonentiteiten plannen dan oorspronkelijk voorzien, met veel groen. Voor de Fabeltasite hebben we zelf niet de regierol - die zal ontwikkeld worden door de provincie -, maar we zullen waken dat er een kwaliteitsvolle ontwikkeling komt, met niet alleen wonen, maar ook sport, horeca, retail...”

Geen nieuw rusthuis

D’haeseleer vindt ook dat er meer in mensen geïnvesteerd moet worden: “We gaan miljoenen investeren in een al dan niet nieuw stadhuis, nadat het huidige werd beheerd als een slechte huisvader. Daarbovenop gaan er nog verbouwingen gebeuren aan de bibliotheek, het gebouw naast de hospitaalkapel, buurthuizen enzovoort. Veel geld in beton en stadsgebouwen, maar investeren in mensen is er niet bij. Ik vind het bijzonder teleurstellend dat er met geen woord gerept werd over een nieuw rustoord. Als er één uitdaging is voor de komende jaren, is het de vergrijzing van de bevolking.”

“Ons beleid is evenwichtig opgesteld tussen, enerzijds investeren in -ja- stenen - die zijn ook broodnodig om mensen zich hier goed te laten voelen - maar anderzijds investeren we ook in de vele doelgroepen die onze maatschappij kent, van zelfstandigen tot mensen in armoede, van senioren tot jongeren, en tot kinderen in armoede.” Schepen Veerle Cosyns

Volgens schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V) wordt er wél genoeg geïnvesteerd in mensen: “Ons beleid is evenwichtig opgesteld tussen, enerzijds investeren in -ja- stenen - die zijn ook broodnodig om mensen zich hier goed te laten voelen - maar anderzijds investeren we ook in de vele doelgroepen die onze maatschappij kent, van zelfstandigen tot mensen in armoede, van senioren tot jongeren, en tot kinderen in armoede. Ik hoor van de oppositie terug een verhaal dat tegelijk warm en koud blaast. Enerzijds investeren we teveel in stenen, maar de opmerking die we krijgen is dat we geen extra rustoord bieden. Een omgevingsanalyse leert ons dat steeds minder mensen beroep doen op een rustoord. We hebben leegstaande bedden in de private sector van onze rustoorden in Ninove. De tendens is dat mensen alsmaar langer thuis willen wonen en we zetten in op die thuiszorg. Dat is de toekomst, niet investeren in niet-gesubsidieerde bedden”, aldus Cosyns. Samen-fractieleider Lieven Meert stelde dat een rusthuis bouwen zonder subsidies onbetaalbaar is.

Schuld verdubbelt, maar blijft laag

N-VA-gemeenteraadslid Karolien De Roose stoort zich er vooral aan dat de plannen van het bestuur enkel gefinancierd worden door leningen en dat de schuld de komende jaren verdubbelt tot 1.000 euro per inwoner. Open Vld-fractieleider Stijn Vander Elst stelt dat de stad de leningen perfect aankan. Zowel hij als Lieven Meert wezen erop dat Ninove een heel lage schuld heeft. “Zelfs met de leningen die we aangaan, zal onze schuldratio nog altijd ver onder die van tal van andere steden liggen”, aldus Vander Elst. “Onze schuld behoort tot de laagste van heel Vlaanderen. We zitten nog steeds fors onder het gemiddelde”, zegt Meert.

Beiden waren zeer lovend over het meerjarenplan: “We zijn allemaal Ninovieters en dit plan heeft de visie om die samen te brengen in een veilige stad, in een moderne stad, die zoals minister Somers zei, een parel aan de Dender kan worden”, aldus Meert.

“De schulden zijn zo groot omdat men niet wil besparen op folietjes van schepenen waarvan de toegevoegde waarde van de stad nog sterk te betwijfelen valt”, vindt Karolien De Roose (N-VA). “En tot nader onder moet Ninove nog altijd intresten betalen op zijn leningen. Ik hoop gewoon dat we niet de weg opgaan van jullie grote voorbeeld, Bart Somers, en Mechelen, waar de schuld het grootste is van alle centrumsteden.”