Opnieuw twee nieuwe BIN’s opgericht: Ninove telt in totaal al twaalf BuurtInformatieNetwerken Claudia Van den Houte

17 januari 2020

Er werden opnieuw twee nieuwe BIN's opgericht in Ninove. Ze brengen het totaal op twaalf BIN's die actief zijn op Ninoofs grondgebied.

De nieuwe BIN’s bevinden zich in Ninove en Meerbeke. De industriezone Pamelstraat-Oost in Ninove ontwikkelde een nieuw BIN, waar alle bedrijven in de zone meteen lid van zijn, omdat het gekoppeld is aan de vzw van de zone. In Meerbeke was er al een BIN actief, maar het nieuwe BIN - het tweede dus in de deelgemeente - richt zich op het oosten van Meerbeke, richting Roosdaal.

Een BIN of ‘BuurtInformatieNetwerk’ is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, de lokale politie en het stadsbestuur. Wanneer iemand iets opmerkt in de buurt, wordt de politie verwittigd via het noodnummer 101. Is de melding verontrustend, dan stuurt de politie een sms-bericht naar de aangesloten leden van het BIN. Zo wil het BIN de veiligheid in de buurt verhogen door de inwoners actief te betrekken in de sociale controle.