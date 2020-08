Opnieuw lang aanschuiven aan Ninoofse Brantano-winkel Claudia Van den Houte

24 augustus 2020

13u17 30 Ninove Aan de Brantano-winkel langs de Ring in Ninove staat er opnieuw een lange wachtrij.

Ook zaterdag, op de eerste dag van de uitverkoop bij de schoenenketen in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG, was er al een massale drukte. “Het gaat nu wel vlotter”, vindt Jessica De Nutte, die ook op zaterdag al was langsgekomen, maar toen niet meer binnen geraakte. “Ik was zaterdag om 10 uur naar de winkel gekomen en rond 16 uur kreeg ik te horen dat het geen zin meer had om verder aan te schuiven.” Nu stond ze al rond de middag op de parking van de winkel zelf, terwijl ze daar zaterdag pas rond 14 uur geraakte, al was ze nu wel iets vroeger gekomen.

“Het gaat inderdaad sneller nu in vergelijking met zaterdag”, denkt ook Margarita, een andere vrouw die al voor de tweede keer in de wachtrij stond. “Zaterdag zou er een probleem geweest zijn aan de kassa. Een winkelbediende deelde toen rond half vier mee dat het wel drie kwartier aanschuiven was aan de kassa alleen, dus had het geen zin meer om nog te wachten. Ik was vandaag teruggekomen, omdat ik dacht dat er op maandag veel meer mensen gaan werken zouden zijn. Ik sta hier eigenlijk voor mijn zus, die twee kleine kindjes heeft en daardoor zelf niet kan komen. Zij heeft onder meer regenlaarsjes nodig voor de kinderen.”

Van de Brantano-winkel zelf wou niemand commentaar kwijt.



