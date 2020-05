Opnieuw duizenden euro’s aan materiaal gestolen bij nieuwe inbraak in camionette Koen Baten

26 mei 2020

20u42 0 Ninove In Pollare, deelgemeente van Ninove, is afgelopen nacht opnieuw ingebroken in een camionette. Dit keer gaat het om de camionette van zelfstandig tuinaanemer Jimmy Schoonjans. “Vanochtend stelde ik vast dat ze de schuifdeur kunnen openen hebben en zo mijn werkmateriaal meenamen", aldus Jimmy.

De wagen van Jimmy stond op zijn oprit op Roe. Toen hij vanochtend naar de werf wilde vertrekken merkte hij dat er geprutst was aan zijn camionette. “Al mijn materiaal, wat gemakkelijk enkele duizenden euro’s waard is, werd gestolen", klinkt het. Het gaat onder meer om grasmaaiers.

Jimmy zelf heeft niets gemerkt van de diefstal, maar merkte wel dat er afgelopen weken regelmatig verdachte individuen langskwamen. “Ze vroegen altijd naar een adres en reden hier zeer traag voorbij, misschien hebben zij wel iets met de feiten te maken. Misschien waren ze op verkenning", klinkt het.

Het is al de tweede inbraak in een camionette op twee dagen tijd. Gisteren werd er ook al een inbraak vastgesteld op de Astridlaan in Ninove. Volgens de politie is er echter nog geen sprake van een echte plaag. Waakzaamheid is wel geboden. Wie iets opmerkt kan contact opnemen met de politie van Ninove.