Opnieuw blauwalgenbloei in Dender: Watercaptatie, waterski en jetski tijdelijk verboden Claudia Van den Houte

22 juli 2020

15u30 0 Ninove Net als vorig jaar werd er recent opnieuw blauwalgenbloei waargenomen op verschillende plaatsen in de Dender. Daarom is het momenteel verboden in Ninove om water te capteren uit de Dender voor het besproeien van landbouwgewassen én voor drinkwater voor vee.

Het verbod wordt ingevoerd op advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Vlaamse Waterweg. Pleziervaarten zijn nog toegelaten, net als vissen. Vissers moeten wel extra maatregelen nemen, zoals handschoenen dragen, en mogen alleen vissen vanop de oever. Elk contact met het water moet vermeden worden.

Huidirritatie en misselijkheid

Het is door de blauwalgenbloei ook verboden om in de Dender in Ninove te zwemmen, of om aan waterski, jetski en aanverwante activiteiten te doen. De impact hiervan is beperkt, want zwemmen op bevaarbare waterwegen is wettelijk verboden, en kan enkel voor een vergund evenement of in afgebakende veilige zones met een vergunning. Ook waterski, jetski en aanverwante activiteiten kunnen, maar enkel in zones die door De Vlaamse Waterweg zijn aangeduid.

Elk contact met blauwalgen moet worden vermeden: ze zijn immers giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen. Wie zelf ergens blauwalgen heeft gezien, kan dat laten weten via leefmilieu@ninove.be. Meer informatie is te vinden op www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen.